Deputado federal anuncia emenda para saúde

Na manhã de quarta-feira, 4, o prefeito Jesus Chedid (DEM) recebeu em seu gabinete a visita do Deputado Federal Vanderlei Macris, do PSDB, que reforçou seu apoio e trabalho em prol da administração.

Macris ressaltou que a aliança entre o PSDB e o Democratas na cidade era esperada há anos e se diz feliz com a consolidação. Na ocasião, foi anunciada uma emenda no valor de R$ 300 mil a ser destinada à saúde para o ano de 2017, sendo ampliada para meio milhão de reais após apelo do Prefeito Jesus.

O Deputado Federal finalizou afirmando acreditar na política de austeridade da atual gestão.

A reunião contou com a presença do Deputado Federal Vanderlei Macris, do Prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré, dos secretários municipais José Galileu de Mattos (Chefe de Gabinete), Darwin da Cruz Gonçalves (Administração), Tiago José Lopes (Assuntos Jurídicos), Cleber Centini (Cultura e Turismo), Dorival Bertin (Segurança e Defesa Civil), Adilson Moreira Condesso (Educação), Manoel Marcos Botelho (Mobilidade Urbana), Luciano de Lima (Finanças) e Marcelo Alexandre Soares da Silva (Planejamento), dos vereadores Paulo Mário, Marco Antônio Marcolino, João Carlos Carvalho, José Gabriel e a Presidente da Casa Legislativa Beth Chedid, além de alguns membros do PSDB local.