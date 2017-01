Postos de saúde serão reabertos em horário de almoço

Na quinta-feira, 5, o prefeito Jesus Chedid (DEM) deu posse a nova secretária de saúde, Marina de Fátima Oliveira, em solenidade no gabinete.

Dentro de sua experiência profissional, Marina exerceu cargos em diversas prefeituras nas áreas de governo, saúde, administração, defesa do cidadão e compras. A nova secretária foi enaltecida por seu histórico de trabalho.

Entre as primeiras ações estão previstas na saúde pública está a reabertura dos Postos de Saúde durante o horário de almoço na próxima semana e trabalhos intensificados no Hospital Bom Jesus para a reabertura no dia 31 de janeiro.

CURRÍCULO- Marina é graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Paraíba, com especialização em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde pela Universidade Federal Fluminense.

Realizou diversos cursos, seminários e conferências, especialista em políticas de saúde, planejamento, avaliação e gestão do trabalho, sendo também certificada como Analista 360° e Analista Comportamental.