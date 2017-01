ABBC renuncia cobrança de R$ 8milhões

Uma reunião com mais de seis horas de duração marcou a primeira reunião entre a nova administração de Jesus/Amauri e a ABBC (OS que administra parte do setor de Saúde do município). Na pauta, os contratos milionários estabelecidos entre as partes durante o governo FDS (PT) 2013/ 1016. Polo maior da discussão foi um reconhecimento de dívida da ordem de R$8 milhões assinado pela secretaria de Saúde no dia 22 de dezembro de 2016 que sequer tinha sido empenhada e de conteúdo discutível.

