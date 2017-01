Depois de sete horas de reunião: ABBC renuncia cobrança de R$8 milhões para tentar ficar em Bragança

A direção da ABBC, organização que gerencia a mais de três anos o setor de saúde pública municipal em Bragança,e o prefeito Jesus Chedid se reuniram na tarde de ontem para discutir os contratos em vigor e a suposta dívida de cerca de R$ 8 milhões que a administração anterior do PT não pagou.

Depois de sete horas de discussão, acordos e desacordos,o prefeito Jesus e o vice Amauri comemoraram um ajuste de conduta resumido nos seguintes termos: A ABBC renunciou a cobrança dos R$ 8 milhões que não foram empenhados e nem incluídos no restos a pagar herdados pela atual administração, o contrato com vencimento para o final deste ano foi antecipado para março quando também vence um segundo contrato. Conforme o acordo, a ABBC tem 90 dias para melhorar sua prestação de serviços ou deixará a cidade. Segundo o prefeito Jesus , o que a Prefeitura quer é que a OS atenda bem a população e por isso foram chamados para discutir a situação atual que atende muito mal a saúde da população, se isso não ocorrer em 90 dias,haverá nova licitação ou contratação emergencial para não deixar a saúde do povo desatendida.