Publicado decreto que cria comissão para analisar gastos e contratos da Prefeitura

Conforme a GB divulgou na edição de terça-feira, 3, o prefeito Jesus Chedid (DEM) anunciou medidas consideradas mais urgentes por sua administração.

O primeiro ato- Decreto nº 2.413- foi publicado na Imprensa Oficial Eletrônica de ontem.

O decreto adota medidas temporárias para autorização e pagamento de despesas vencidas e vincendas, com o objetivo de avaliar, sanear e ajustar financeiramente os gastos da Prefeitura.

“Considerando a ausência de tempo hábil para fins de transição de governo e a necessidade de verificar os contratos administrativos e respectivos procedimentos licitatórios; considerando que as disponibilidades de caixa existentes em 1 de janeiro de 2017 são insuficientes para o pagamento das despesas de competência do exercício de 2017 e anteriores; considerando a necessidade de uma análise financeira do município e a obrigatoriedade no cumprimento dos dispositivos em relação ao equilíbrio entre receita e despesa, adequando-se aos preceitos contidos no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar de nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal”, a Prefeitura decreta: Fica criada a Comissão de Programação Orçamentária e Financeira – CPOF, que será formada pelos titulares da Chefia de Gabinete e da Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria de Finanças.

Segundo a Prefeitura, no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, toda e qualquer aquisição, contratação de produtos e serviços, bem como todo pagamento de despesas, qualquer que seja a sua espécie, somente serão autorizados após a avaliação e aceite da comissão criada pelo Decreto, medida esta que se faz necessária para o equacionamento das contas públicas municipais.

Determina ainda que a referida comissão terá por objetivo avaliar a situação financeira do tesouro municipal e, no prazo máximo de 60 dias apresentará uma proposta de trabalho que possibilite o pagamento dos compromissos financeiros assumidos em 2016 e anos anteriores e assim equalizar as contas públicas municipais de forma a viabilizar o cumprimento e restabelecimento dos seus investimentos.