Contrato da Embralixo é aditado por um ano

A Prefeitura prorrogou ontem o prazo do contrato com a Empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo Ltda- EMBRALIXO, para limpeza pública do município. O aditamento de prazo é pelo período de 8 de janeiro de 2017 a 7 de janeiro de 2018.

A Embralixo passou dificuldades financeiras durante o governo de Fernão Dias (PT), que cortou verba da prestadora de serviços, e precisou demitir cerca de 80% do efetivo das margaridas que limpavam a cidade. Bragança ficou mais de um ano tomada por lixo nas ruas, principalmente no centro da cidade, devido a redução das margaridas.