Comissões da Câmara começam a se reunir em fevereiro

O vereador Marco Antonio Marcolino (PSDB) foi eleito na tarde de terça-feira, 3, presidente da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. O vereador Claudio Moreno (DEM) foi eleito vice-presidente. Ambas as votações ocorreram por aclamação.

Estabelecida no último dia 2, a comissão tem ainda como membros os vereadores Basilio Zechinni Filho (PSB), Benedito Franco Bueno (Ditinho Bueno do Asilo, PSC) e Marcus Valle (PV).

Também ficou definido que a comissão se reunirá todas as terças-feiras, às 15h, a partir de 7 de fevereiro.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO- O vereador Natanael Ananias (PSC) foi eleitopresidente da Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social. Na primeira reunião da comissão, os vereadores também aclamaram José Gabriel Cintra Gonçalves (DEM) vice-presidente. Além do presidente e vice, os demais membros são os vereadores Antonio Carlos Nunes de Mattos (Bugalu, PSD), Rita Leme (DEM) e Claudio Duarte Pereira (Dr. Claudio, PMN). Ficou estabelecido que a comissão se reunirá todas as quartas-feiras, às 9h.

As reuniões são abertas a toda a população e acontecem no auditório da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelo site www.camarabp.sp.gov.br.