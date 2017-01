Citeluz explica sobre escuridão a partir de 2015

Foi realizada no final da tarde de terça-feira, 3, no gabinete do prefeito Jesus Chedid (DEM), reunião com representantes da empresa Citeluz, responsável pela manutenção da iluminação pública em Bragança. A reunião, acompanhada pela imprensa local, também teve participação do deputado estadual Edmir Chedid (DEM) e secretários municipais.

Segundo o prefeito, a comissão composta nesta semana para avaliar contratos e gastos da Prefeitura, também vai averiguar a situação da Citeluz na cidade. Sabe-se que o contrato está vencido desde setembro e a dívida com a empresa é de R$550 mil. O prefeito também explicou que o contrato foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em março de 2014, e mesmo assim a administração de Fernão Dias (PT) não tomou providências.

Uma prorrogação excepcional foi feita e o contrato vencerá em março de 2017. Até lá a Prefeitura deverá lançar novo edital.

Em relação a escuridão que ficou Bragança a partir de agosto de 2015, a Citeluz informou que atendeu pedido da administração FDS para que 1.600 pontos de luz fossem apagados. A Prefeitura gastou R$280 mil para apagar as luzes e ainda mandou desligar o Call Center para não receber reclamações da população. Agora, Jesus informa que não pode gerar despesa para a prestadora de serviços se o contrato está irregular. Uma nova reunião será realizada no próximo dia 12 para outros esclarecimentos.