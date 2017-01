Fiscalização no transporte coletivo: Prefeitura apreende ônibus irregulares

A Prefeitura iniciou ontem a fiscalização de ônibus circulares da empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda. Segundo o prefeito Jesus Chedid (DEM) disse no dia da posse, domingo, 1º, a empresa tem um ano para colocar 30 ônibus novos nas ruas da cidade, melhorando o atendimento à população.

A fiscalização foi comandada pelo secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Junior, que acompanhou toda a ação na tarde de ontem.

O primeiro local onde a fiscalização ocorreu foi na antiga rodoviária, centro da cidade. Cinco ônibus foram apreendidos em situações precárias e apreendidos na Garagem Municipal.

Os ônibus apresentavam pneus carecas, vidros estilhaçados, entre outras irregularidades. Também foram encontrados bancos rasgados e enferrujados e piso do ônibus, próximo as escadas, quebrados.

Ainda segundo a Prefeitura, a empresa deve usar ônibus reservas para suprir a falta dos carros apreendidos e ser multada.

Até o fechamento desta edição seis ônibus estavam apreendidos no pátio da Garagem Municipal, mas a fiscalização continuava.

A reportagem da GB tentou conversar com responsáveis pela empresa, porém na tarde de ontem ninguém atendeu aos telefonemas.

Outras informações serão divulgadas na edição de sábado, 7.