Concessionárias poderão continuar no município

Durante a posse, o prefeito Jesus Chedid afirmou que as empresas concessionárias de serviços municipais como a ABBC, que gerencia a Saúde, a Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus e a Embralixo poderão continuar prestando serviços desde que a reciprocidade contratual com o município seja rigorosamente cumprida. Enfatizou que no caso da ABBC, cuja atuação tem sido muito criticada pela qualidade baixa da prestação de serviços, aguarda que diretores da empresa procurem a administração para dialogar no sentido de melhorar muito o atendimento, caso contrário, o contrato poderá ser rescindido. Quanto ao transporte coletivo, o prefeito anunciou que exigirá que a empresa coloque em um ano, pelo menos 30 carros novos para atender a população.

Por ser empresário do setor de transportes, seguido pelos seus quatro filhos e cinco netos na administração de empresas da família, conhece muito bem o que Bragança precisa nessa área e o que a empresa pode suportar para atender a população.