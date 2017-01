Composição da Mesa Diretora e Comissões Permanentes

Os vereadores da Câmara Municipal elegeram na noite de domingo, 1º, após cerimônia de posse e transmissão de cargo, Beth Chedid para a Presidência da Casa no biênio 2017-2018. Completando a composição da Mesa Diretora foram eleitos Sebastião Garcia Amaral (Tião do Fórum), 1º vice-presidente, Claudio Duarte Pereira (Dr. Claudio), 2º vice-presidente, José Gabriel Cintra Gonçalves, 1º secretário, e Benedito Franco Bueno (Ditinho Bueno do Asilo), 2º secretário.

Por aclamação, os vereadores também definiram a composição das Comissões Permanentes para o período legislativo de 2017.

A Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e Consumidor será formada pelos vereadores Basilio Zecchini Filho, Benedito Franco Bueno (Ditinho Bueno do Asilo), Claudio Moreno de Andrade, Marco Antonio Marcolino e Marcus Vinícius Valle Junior.

A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano será composta pelos vereadores Fabiana Alessandri, Marco Antonio Marcolino, Mario B. Silva, Sebastião Garcia Amaral (Tião do Fórum) e Sidiney Donizetti Guedes.

Para Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social, estarão os vereadores Antonio Carlos Nunes de Mattos (Bugalu), Claudio Pereira Duarte (Dr. Claudio), José Gabriel Cintra Gonçalves, Natanael Ananias e Rita Rosângela Leme de Oliveira.

Já na Comissão de Assuntos Socioeconômicos estarão os vereadores João Carlos dos Santos Carvalho, Luís Henrique Camargo Duarte (Quique Brown), Moufid Bachir Doher, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos e Sidiney Donizetti Guedes.

As Comissões ainda realizarão eleições para os cargos de presidentes e vice-presidentes. A escolha deve acontecer após o período de recesso das atividades legislativas, no início de fevereiro. Além disso, o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos também foi anunciado como líder da bancada do governo.