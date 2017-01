Dep.Edmir garante 50% das emendas para Bragança

O deputado estadual Edmir Chedid (DEM) prestigiou a solenidade de posse do pai Jesus Chedid (DEM) como prefeito, Amauri Sodré como vice e dos 19 vereadores eleitos. Edmir percorreu sete cidades da região no domingo, 1°, e encerrou a agenda na solenidade de Bragança.

Segundo Edmir, este é um momento de crise moral e financeira no país. “Tenho comprometimento com esta cidade. Cabe a nós políticos mudarmos tudo e fazer o país voltar a ter credibilidade. Falta a classe política separar o joio do trigo. Conclamo a todos, é hora de união”. Edmir também garantiu que 50% de suas emendas em 2017 serão destinadas à Bragança. Este é o seu sexto mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,onde exerce o cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora.