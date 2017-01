Prefeito anuncia 11 dos 18 secretários

O prefeito Jesus Chedid (DEM), anunciou domingo, 1°, nomes que irão compor a equipe de governo que assume o Poder Executivo Municipal. O anúncio ocorreu na Câmara Municipal durante a solenidade de posse do prefeito, do vice-prefeito Amauri Sodré e dos 19 vereadores eleitos para o mandato 2017-2020.

Jesus Chedid anunciou o remodelamento da atual Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transportes e Defesa Civil. A pasta será dividida criando a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Para a chefia de gabinete, o advogado e ex-vice-prefeito José Galileu de Mattos, especialista em Direito Eleitoral e Direito Administrativo. Galileu já ocupou cargos de chefia na prefeitura (Divisão de e Compras, Vigilância Sanitária e Patrimônio) e já respondeu pelas Secretarias Municipais de Administração, de Saúde, de Governo, de Planejamento, além de Secretário Especial e Chefe de Gabinete.

Para a Secretaria de Mobilidade Urbana, Manoel Marcos Botelho. Formado em Economia (PUC-SP), Direito (UNIP-SP) e Ciências Contábeis (PUC-SP) e com especialização em Administração Estratégica pela FIA-USP, Botelho conta com amplo conhecimento em legislação e regulação de projetos de infraestrutura, e especialização em áreas como Controladoria, Planejamento e Auditoria Interna e Externa. Atuou como Gerente de Controle Economico-Financeiro da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), de 2004 a 2016. Na inciativa privada acumulou passagens por diversas empresas multinacionais.

Marina de Fátima de Oliveira irá coordenar as ações na Secretaria Municipal de Saúde. Marina é graduada em Ciências Sociais e especialista em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde (Universidade Federal Fluminense). Na Prefeitura de Caraguatatuba atuou como Secretária Municipal de Saúde (2014-2015) e de Governo (2013-2014). Também exerceu cargo de Secretária Municipal de Administração (2001-2004), Secretária Municipal de Saúde (2005-2008) e Secretária Municipal de Defesa do Cidadão (2009-2012) na Prefeitura de São José dos Campos.

A Secretaria Municipal de Planejamento ficará sob a responsabilidade de Marcelo Alexandre Soares da Silva. Bacharel em Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie) e Administração (Universidade Metodista de Piracicaba). Especializou-se em Gestão de Licitações e dos Contratos Públicos. Foi Secretário de Planejamento, Desenvolvimento e Coordenação na Prefeitura de Paulínia (2015-2016) e Diretor do Departamento Jurídico, de Urbanismo e Meio Ambiente também na Prefeitura de Paulínia (2009-2012).

Luciano Aparecido de Lima será o novo secretário municipal de Finanças. Contador, especialista em Gestão Pública e professor universitário, Luciano de Lima atua há 18 anos na área de Finanças Públicas. Atuou como diretor e secretário municipal de Finanças e Administração (2015-2016), na Prefeitura de Paulínia, e secretário da Fazenda na Prefeitura de Leme.

Para a Secretaria Municipal de Educação, Adilson Moreira Condesso. Com larga experiência na área educacional, Condesso tem formação em Ciências Físicas e Biológicas, Pedagogia e especialização em Gestão Educacional (UNICAMP-SP). Fez carreira no magistério público estadual onde iniciou em 1987. Atuou como professor, coordenador pedagógico, supervisor de ensino, diretor de escola, designado Dirigente Regional de Ensino da Região de Bragança Paulista (2005-2006).

Aniz Abib Junior ficará encarregado pela Secretaria Municipal de Serviços. Aniz Abib, como é conhecido, acumulou experiência no ramo de obras na iniciativa privada, onde iniciou a carreira. Na prefeitura, chefiou a Secretaria de Serviços nas três administrações anteriores do prefeito Jesus Chedid em Bragança Paulista. Também atuou à frente da Secretaria Municipal de Serviços de Atibaia.

A Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil terá à frente Dorival Francisco Bertin. Bacharel em Direito pela Universidade São Francisco e Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Desde 1995, atuou ao lado do prefeito Jesus Chedid nas áreas de Segurança e Trânsito. Também desempenhou importante papel como diretor de Segurança e Trânsito em Atibaia e Serra Negra.

O advogado Tiago José Lopes comandará a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Especialista em Direito Público, Direito Constitucional e Administrativo, Lopes atuou como secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Cosmópolis e diretor da Consultoria Geral da Prefeitura de Paulínia.

Cléber Centini Cassali ocupará a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Cléber Centini retornará ao cargo que ocupou de 2001 a 2005 durante administração Jesus Chedid. Também atuou junto à SP-TUR, órgão ligado à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. De 2009 a 2014 comandou a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Serra Negra. Em Atibaia, atuou à frente da Secretaria de Cultura e Eventos (2015-2016).

Darwin da Cruz Gonçalves ficará responsável pela Secretaria Municipal de Administração. Formado em Administração, Darwin da Cruz exerceu funções públicas desde 1989. Atuou com Chefe de Divisão de Compras e Almoxarifado da Prefeitura de Bragança em duas oportunidades 1994-1994 e 2001-2005. De 2009 a 2016 foi secretário municipal de Governo da Prefeitura de Serra Negra.