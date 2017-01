Jesus discursa sobre missões para quatro anos

A posse dos vereadores, prefeito e vice eleitos em outubro de 2016 aconteceu na noite de domingo, 1º, na Câmara Municipal, e reuniu centenas de familiares, amigos e políticos da região bragantina. O evento que estava previsto para começar às 20h iniciou com cerca de 40 minutos de atraso e seguiu até a madrugada.

A sessão solene foi presidida pela vereadora mais votada, Fabiana Alessandri (PSD). A mesa também foi ocupada pelos vereadores Marcus Valle (PV) e Antonio Bugalu (PSD).

Inicialmente foi feita a leitura do termo de posse dos 19 vereadores. Depois, Jesus Chedid e Amauri Sodré (DEM) foram à tribuna e fizeram o juramento.

Um vereador de cada partido se pronunciou na Tribuna e declararam o positivismo para essa legislatura.

Amauri também se pronunciou e disser ser uma noite festiva. “Com nossa responsabilidade, vamos resgatar tudo o que Bragança perdeu. Tenham paciência, nós vamos levar Bragança ao patamar que ela merece”, disse.

Jesus se pronunciou em seguida e se emocionou durante discurso ao agradecer a família. Segundo ele, o funcionalismo público será fundamental. Também disse que siglas partidárias não importam mais. “A eleição acabou. Os vereadores têm função fundamental agora e precisam levantar o nome da Câmara Municipal. Prefeitura mal avaliada, significa Câmara mal avaliada. Os problemas de Bragança hoje nunca foram vistos, nem aqui e nem na região”, lamentou sobre a situação caótica que o PT deixou a cidade. “Não precisa ser rico para arrumar a casa, basta ter capricho”, ressaltou.

Também pediu que a Câmara critique com construtivamente. Em relação ao caixa da Prefeitura, Jesus disse que ainda não tinha detalhes de nada e nem do quanto encontraria para fazer a folha de pagamento. “Aceito humildemente todas as críticas”.

Em seguida foi feita a transmissão de cargo. O ex-secretário de Assuntos Jurídicos representou Fernão Dias (PT) e entregou a chave do Palácio Santo Agostinho, sede da Prefeitura, ao secretário nomeado para a Administração, Darwin Gonçalves.

A sessão seguiu com depoimentos do deputado estadual Edmir Chedid (DEM), leitura dos primeiros atos do governo de Jesus, anúncio de 11 secretários municipais, Mesa Diretora da Câmara e Comissões Permanentes.