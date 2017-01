Prefeito cria comissão para analisar contratos e gastos

O prefeito Jesus Chedid (DEM) já anunciou medidas consideradas mais urgentes por sua administração. O primeiro ato- um decreto- foi lido pelo secretário chefe de Gabinete, Galileu de Mattos durante a posse, que cria a Comissão de Programação, Orçamentária e Financeira para fiscalizar e autorizar o pagamento de quaisquer despesas vencidas ou vincendas relacionadas ao Executivo.

A comissão será composta por membros das secretarias de Finanças, Jurídico, Planejamento e Gabinete. Segundo Jesus, no domingo ainda não se tinha ideia de como encontrariam o caixa da Prefeitura.

Também foi lida a Portaria que determina a reabertura da UPA Bom Jesus até o dia 31 de janeiro, na Hípica Jaguari. O governo e Fernão Dias (PT) fechou o hospital, o que revoltou a população e causou sérios problemas no setor de saúde pública em Bragança. Segundo Jesus já declarou em outras ocasiões, “escola e hospitais nunca devem ser fechados”.

A terceira atitude imediata do governo de Jesus será elaborar, no prazo máximo de 90 dias, projeto para acabar com os moradores de rua em Bragança.

Ontem o prefeito, vice e secretários se reuniram no gabinete e não ate o fechamento desta edição não havia mais informações sobre o primeiro dia da atual administração.