Braga lucra R$600 mil com venda de Alemão

Finalmente a novela entre o Bragantino e Botafogo teve um desfecho final. Os cariocas tiraram o “escorpião do bolso” e decidiram pagar os R$600 mil à vista, pedidos pelo Braga, para ter os 70% dos direitos econômicos de Alemão. Agora, o Fogão passa a ter 30 dias para quitar o compromisso assumido.

Alemão foi contratado às pressas durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro após a lesão de Luis Ricardo. O lateral disputou apenas 10 jogos pelo Botafogo, todos como titular, deu duas assistências e tirou a desconfiança da torcida. Valorizado, o ala virou alvo de Fluminense e Internacional durante o imbróglio com o Bragantino. O Alvinegro carioca em um primeiro momento ofereceu um valor abaixo do estipulado em contrato, o que não foi aceito. Depois, propôs um pagamento parcelado do valor, que também foi descartado pelos paulistas.

A venda do lateral engorda o cofre do Braga, que com a queda para a série C do Brasileiro o Braga deixa de arrecadar cerca de 60%70% do que arrecadou em 2016.