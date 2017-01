Bragantino se reapresenta segunda e Alberto aguarda reforços

O elenco do Braga se reapresenta na segunda-feira, 2, e o treinador Alberto Félix, o “Delega”, espera contar com a apresentação de seis reforços, que ainda estão em negociação e devem ter seus nomes anunciados apenas na segunda.

A expectativa do treinador é poder contar com 23 atletas para o início do Paulista da A2. Como a equipe iniciou a preparação com 16 atletasremanescente das equipes que disputaram a Copa Paulista e a Série B do Brasileiro, entre eles os goleiros Renan Rocha e Rafael; além dos atletas de linha: Kellington, Lucas Rocha, Marcel, Fabiano, Bruno Pacheco, Edson Sitta, Adenilson, Watson, Vitor, Anderson Ligeiro, Rafael Grampola e mais alguns atletas que estavam no banco da Copa Paulista.

“Agora estou iniciando um trabalho e além da responsabilidade, a gente sabe que está tendo uma oportunidade também, que se inicia tudo do zero e espero caprichar bem desde o início, na montagem da equipe e na sequência dos trabalhos para conquistarmos nossos objetivos. Estamos acertando os detalhes, definindo quem a gente vai anunciar. Há negociações, mas prefiro anunciar os nomes mais pra frente. Na reapresentação do time estou contando com reforços, talvez cinco ou até seis”, explicou Alberto.

Outra fonte de atletas para o Massa Bruta será a Copa São Paulo. A equipe irá disputar a chave 22, em Mogi das Cruzes. Como a promessa do presidente Marco Chedid é de um elenco formado por revelações da base, a competição deve fornecer atletas que defendam o Braga.

O Bragantino estreia na Série A2 no dia 29 de janeiro, fora de casa, contra o Velo Clube.