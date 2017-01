Energisa explica sobre interrupções

A Energisa informou na quinta-feira, 29, que as fortes chuvas, acompanhadas de raios e ventos que atingiram a área de concessão da distribuidora na noite de quarta-feira, 29, por volta das 18h, provocaram danos na rede elétrica da empresa, e como consequência destes acontecimentos, algumas interrupções de energia.

Para atender as necessidades locais, a empresa acionou o seu plano de contingência, especialmente criado para situações como esta, e disponibilizou todo o efetivo operacional, entre técnicos e eletricistas, para o rápido restabelecimento da energia.

A Energisa lamenta pelos transtornos causados, e reafirma seu compromisso de atuar prontamente com rapidez, qualidade e segurança.