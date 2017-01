Irmãos Camargo terminam o ano com 27 pódios

O ano de 2016 foi árduo, mas recompensador para a família Camargo, em especial para os irmãos Maria Eduarda e Luan.

Só neste ano a dupla disputou 31 Campeonatos, conquistando 27 pódios, em três modalidades diferentes: Judô, JiuJitsu e MuayThai. Entre as conquistas estão a medalha de ouro na 8ª Copa Mercosul de JiuJitsu e ouro no Paulista de JiuJitsu.

Porém, um dos títulos mais importantes foi o bi-campeonato (2015/2016) de Luan Camargo e o tricampeonato (2013/2015/2016) de sua irmã Maria Eduarda sagrando-se no Campeonato Pan-americano de JiuJitsu, além das conquistas no Mundial e Sul Americano de Jiu Jitsu.

Além do sucesso a família agradeceu pelo ano de glórias dos irmão Carmargo. “Agradecemos a cada um dos patrocinadores que caminharam conosco nesse ano e que estarão novamente em 2017 presentes nos tatames e ringue conosco. Aos nossos Senseis de Judô, JiuJitsu, MuayThai, Personal, Fisioterapeuta, Psicóloga, Nutricionista, Terapeuta Ortomolecular, Academia de Natação e colegas de treinos nosso muito obrigado. A Jesus toda honra e glória”.