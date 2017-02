“Tamo na roça!”- 306

Percebam o estado que Fernão Dias (PT) e sua trupe deixaram a av. Alziro de Oliveira, uma das principais vias de acesso a zona norte do município. É barro, esgoto e mato para todo lado! Obras paralisadas e que vão ficar para Jesus Chedid e Amauri Sodré (DEM) resolverem.

Entre elas estão a duplicação da av. Atílio Menin, desassoreamento do lago do Taboão e reforma e restauro do Colégio São Luiz.

Vai com Deus, Fernão.