Governo FDS empurra obras para próxima administração

A última edição da Imprensa Oficial elaborada pelo governo Fernão Dias (PT) foi publicada ontem e tem informações curiosas. Segundo matéria que abre a edição da IO, “um novo plano urbano foi desenvolvido pela Prefeitura para a zona sul do município. O projeto contempla diversas ações, entre elas a revitalização do lago, implantação”. Porém, o governo PT acabou e as promessas foram feitas até mesmo no último dia. Entre as melhorias prometidas, estão a revitalização do Lago do Taboão, que foram proteladas durante os quatro anos de governo.

Leia trechos da matéria divulgada ontem pela Prefeitura: “Entre as melhorias no trânsito local, será feita correção na rotatória da av. Dom Pedro I, próximo a entrada da rua Alpheu Grimello. Além disso, a avenida Salvador Marcowicz será duplicada, no trecho entre as ruas Alpheu Grimello e Francisco da Silva Leme, formando um sistema de trânsito binário com a rua Teixeira. Quanto a revitalização do Lago do Taboão, também será implantada uma ciclovia, com cerca de 2,5 quilômetros, em todo o entorno, além de realizada pavimentação e alargamento de calçadas e caminhos internos (…). Entre os reparos, está a reestruturação de 800 metros lineares do muro de arrimo do entorno do lago, a pavimentação de pequenas praças, a criação de uma quadra de areia, a reforma da quadra de basquete e a construção de uma nova passarela. Também serão instalados cinco pieres para pesca esportiva, construídas rampas de acesso aos diversos níveis existentes no local e iluminação em toda extensão”.