Jesus e Amauri assumem a Prefeitura amanhã

A votação mais expressiva já registrada em Bragança foi em 2016, com a eleição de Jesus Chedid e Amauri Sodré (DEM) como prefeito e vice, respectivamente. A dupla obteve 60.822 votos, o que representa 71% dos votos válidos.

Devido ao processo que tramitava no Tribunal Superior Eleitoral- TSE em relação ao registro de candidatura de Jesus ter sido concluído na semana passada, um suspense tomou conta da cidade de outubro a dezembro. A votação do processo foi favorável a Jesus e unânime entre os ministros do TSE.

A cerimônia de posse acontecerá amanhã, às 20h, na Câmara Municipal. Depois Jesus e Amauri deverão ir à Prefeitura, para transmissão de cargo.

Até o fechamento desta edição o novo secretariado não havia sido divulgado, apenas especulações.