Processo seletivo da ABBC continua com inscrições abertas até janeiro

A Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – ABBC abriu neste final de ano as inscrições para o processo seletivo para Médico Generalista, Médico Clínico Geral, Ginecologista e Pediatra, para atuar nas Unidades de Saúde da Atenção Básica no município. As inscrições terminam dia 13 de janeiro, às 17h. O Edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico da entidade, www.abbcbsaude.org.br.

SALÁRIOS- Na edição de terça-feira, 27, a GB informou que funcionários da ABBC se reuniram na segunda-feira no escritório da entidade, no centro de Bragança, para tratar sobre o atraso no pagamento do 13º salário. Segundo os funcionários, a ABBC pretendia pagar em cinco parcelas, a partir de março de 2017. Depois da reunião, a ABBC voltou atrás e começou a depositar as parcelas. A entidade disse que não é uma prestadora de serviços e sim uma gestora dos recursos. Disse ainda que a está colocando em dia todos os seus débitos.