Prefeitura substitui guias de recolhimento

A Prefeitura informa aos contribuintes que todas as guias de recolhimento de tributos, taxas, parcelamentos em geral e demais receitas com data de vencimento a partir de 1 de janeiro de 2017 deverão ser substituídas.

O motivo é devido a Nova Plataforma de Cobrança (NPC), determinada pela Febraban. Os documentos podem ser substituídos presencialmente de segunda a sexta, das 9h às 16h, na Central Agiliza, no prédio da Prefeitura, localizada na avenida Antonio Pires Pimentel, 2015, Centro. A partir do dia 20 também será possível fazer a troca por meio do site da Prefeitura [www.braganca.sp.gov.br]. As guias com vencimento a partir de janeiro de 2017 que não forem substituídas perderão sua validade. Após a troca de documentos, os valores serão recebidos apenas em casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal (CEF).