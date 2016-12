Reinaugurado o ‘Sebrae Aqui’ em Bragança

Foi reinaugurado o novo posto do ‘Sebrae Aqui’, no 2º andar do Mercado Municipal. O novo espaço foi reestruturado por meio de uma parceria entre a Prefeitura, o Sebrae-SP e associações empresariais da região. O local funcionará das 9h às 17h com atendimentos coletivos, como palestras, oficinas e cursos.

Segundo a Prefeitura, o posto de Bragança é o que mais realiza atendimentos no estado de São Paulo e por isto contará com quatro agentes de atendimento. A estimativa dos responsáveis pelo local é que serão realizados mais de mil atendimentos no próximo ano. O Sebrae Aqui é um canal de atendimento presencial e articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras e entidades sem fins lucrativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local.