Revitalização do Lago do Taboão: Divulgada empresa habilitada em licitação

Foi divulgada a empresa classificada no processo licitatório para obras de revitalização no entorno do Lago do Taboão.

A empresa é a ‘Construções e Incorporações Eireli, por atender na integra as exigências do edital. Segundo a Prefeitura, quatro empresas foram desclassificadas. São elas: SANTIN ENGENHARIA, MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA; TD CONSTRUÇÕES, REDES E INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA – EPP; C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA; FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Foi aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos, ficando o processo à disposição para vistas dos interessados na Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado.

DESASSOREAMENTO- Essa obra não é referente ao desassoreamento do lago, obra que vem sendo protelada a mais de 10 anos.

Conforme Termo de Ajuste de Conduta- TAC firmado entre Executivo e Ministério Público, em outubro de 2014, as obras de desassoreamento deveriam estar finalizadas em 2016, mas o cronograma está longe de ser cumprido.

O TAC estabelece diversas diretrizes de ação da Prefeitura, desassoreamento parcial de no mínimo 21 mil m³, de modo que deveria restituir o espelho d´água, até 31 de julho de 2016. O DADE já destinou R$4 milhões para o projeto, mas até agora não há sinal de quando o serviço poderá começar.