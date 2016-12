A Câmara Municipal publicou o Edital nº 206/2016, sobre a convocação da sessão solene de instalação da legislatura 2017-2020. A sessão acontecerá no domingo, 1º, com início às 20h, no plenário da Casa. Na pauta constam: compromisso e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos; eleição e posse da Mesa Diretora da Casa para o biênio 2017−2018 e composição das comissões permanentes da Casa para o período legislativo de 2017.