Prédios públicos fecham amanhã

A Prefeitura informa que amanhã não haverá expediente nas repartições públicas em razão do decreto de pontos facultativos. Os serviços essenciais como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Guarda Civil funcionarão normalmente.

Hoje também não haverá atendimento ao público no Paço Municipal. A medida foi tomada em razão do fechamento do balanço das secretarias e por conta disso, o expediente será apenas interno.

POUPATEMPO- O Poupatempo não funcionará amanhã e sábado, devido ao feriado de Ano Novo. Já na segunda-feira, 2 de janeiro, as 72 unidades do programa abrirão às 12h. O horário normal de funcionamento será retomado na terça, dia 3.

O Disque Poupatempo segue o mesmo esquema de atendimento dos postos. Quem precisar agendar serviços durante esse período pode marcar data e horário pelo site www.poupatempo.sp.gov.br, ou pelo aplicativo SP Serviços (para smartphones e tablets).