Final de mandato: Prefeitura compra R$1,3 milhão em remédios

A Prefeitura comprou na semana passada, faltando 10 dias para o fim do mandato do prefeito Fernão Dias (PT), cerca de R$1.311.317,00 em remédios.

Durante os quatro anos de governo os postos de saúde enfrentaram inúmeros problemas, entre eles, a falta de remédios. As filas para que pacientes obtivessem os medicamentos eram grandes e por muitas vezes iam embora de mão vazia.

Neste ano a Prefeitura começou a adotar o método de afixar as listas contendo os remédios em falta nas paredes das farmácias populares dos postos, para que a população não perca tempo.

Os extratos de compra dos medicamentos foram publicados na Imprensa Oficial do dia 23.

As empresas e os valores para uma delas são: Natulab Laboratório S.A.( R$118 mil); Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda (R$ 15.992,64); Qualylab Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda EPP (R$ 180 mil); Cirúrgica São José Ltda (R$ 504 mil); Rosicler Cirúrgica Ltda ME (R$ 81 mil); Dakfilm Comercial Ltda (R$ 222.750,00); R.P.4 Distribuidora de Medicamentos Ltda (R$ 157.925,00); Orizzon Comercial EIRELI ME (R$ 19.650,00); Valinpharma Comércio e Representações Ltda (R$ 74 mil).

Em agosto deste ano a ABBC deixou de ser a responsável pela distribuição de medicamentos nas unidades de saúde, passando a ser responsabilidade da Prefeitura.

MINISTÉRIO PÚBLICO – No mês de setembro os vereadores aprovaram o Requerimento n° 932/2015, para encaminhar ao Ministério Público a lista de medicamentos em falta, relatório e fotos dos locais visitados e solicitando providências com relação à falta de medicamentos dispensados no Sistema Municipal de Saúde.

O documento dizia: “Com vistas no fato de que estes vereadores subscritores diligenciaram in loco nas unidades de saúde e também que em maio do corrente, a Prefeitura Municipal fechou nove farmácias que estavam instaladas nos postos de saúde dos seguintes bairros: Jardim do Cedro, Jardim da Fraternidade, Núcleo Residencial Dona Henedina Rodrigues Cortez, Padre Aldo Bolini, Vila Bianchi, Jardim Iguatemi, Vila Motta, Parque dos Estados I, Parque dos Estados II, Cidade Planejada I com a justificativa de contenção de gastos; Considerando, ainda, que em virtude das recorrentes reclamações, verificou-se em alguns postos de saúde a absoluta falta de medicamentos, cuja lista segue anexa, e que deveriam estar à disposição da população; SOLICITAMOS a esse órgão ministerial as providências necessárias, objetivando a reversão desse quadro de completo abandono em que se encontram os munícipes de Bragança”.

A dificuldade com a falta de medicamentos continua e, apesar da compra de R$1,3 milhão, ainda não se sabe quando os medicamentos devem ser distribuídos aos postos de saúde.