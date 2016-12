Raio derruba árvore em condomínio

Um raio derrubou uma árvore por volta das 18h de domingo, 25, no Condomínio Jardim das Palmeiras. A cidade está situada ao lado de duas áreas que recebem um das maiores taxas de raios do Brasil, a Grande São Paulo e a região metropolitana de Campinas.

Os cuidados a serem tomados fora de casa durante tempestades, são: Afaste-se das árvores e terrenos abertos; não permaneça em piscinas, rios e lagos; evite ficar em morros e terrenos elevados; se estiver dirigindo, permaneça no carro; não permaneça perto de redes elétricas; afaste-se de cercas de arame, varais metálicos e trilhos.