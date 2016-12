Vagas de emprego disponíveis até dia 2 no PAT

O Posto de Atendimento ao Trabalhador- PAT divulgou 27 vagas de emprego que podem ser preenchidas até o dia 2 de janeiro. Candidatos interessados devem comparecer à agência do PAT na rua Coronel Teófilo Leme, 1.240, 2º andar do Mercado Municipal, de segunda a sexta-feira (dias úteis) das 8h30 às 16h.

É obrigatório apresentar CPF, RG, Cartão Cidadão e Carteira de Trabalho e é necessário retirar a carta de encaminhamento no PAT. O nível de escolaridade varia conforme o cargo e a empresa contratante.

As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e se encerrar conforme preenchimento das mesmas, de acordo com a procura. Não serão fornecidas informações de vagas por telefone.

VAGAS- Aplicador de asfalto impermeabilizante, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, Auxiliar de manutenção predial, Caseiro, Costureira, Cuidador de Idosos, Eletricista de Manutenção Industrial, Empregado Doméstico Arrumador, Gerente de Restaurante, Jardineiro, Marceneiro, Operador de Caixa, Pedreiro, Pizzaiolo, Professor de Biologia, Professor de Filosofia, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Química, Repositor de mercadorias e Vendedor Interno.