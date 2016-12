Artesp abre primeiro concurso para 161 vagas

Foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira, 22, o edital do primeiro concurso público da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Ao todo, são oferecidas 161 vagas para candidatos nos níveis médio e superior.

Do total de oportunidades disponibilizadas no certame, 72 são para agente de fiscalização e regulação de transporte I, 16 para analista de suporte à regulação de transporte I, 42 para especialista em regulação de transporte I e 31 para especialista em regulação de transporte III.

Os futuros servidores selecionados no concurso Artesp serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os aprovados passarão por um período de experiência de 90 dias.

Para pleitear a função de agente é preciso ter certificado de conclusão de médio completo emitido por escolha reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Com salário de R$ 2.777, as chances estão distribuídas entre São Paulo (62 vagas), Araraquara (2), Bauru (2) e Campinas (2). Também dois postos em São Paulo para quem possui técnico em contabilidade/administração e duas para as pessoas com formação técnica na área de tecnologia da informação.

Quem tiver formação superior em qualquer área e experiência profissional mínima de três anos pode disputar as 16 ofertas abertas em São Paulo para analista, cujo inicial corresponde a R$ 7.300.

Curso de nível superior em administração de empresas (3), ciências contábeis (3), direito (3), economia (5) engenharia civil (21), gestão pública (1) ou tecnologia da informação (6) e experiência três anos habilita a participação para especialista em regulação de transporte I. Todas as ofertas são para São Paulo e apresentam remuneração de R$ 8.500.

A função de especialista em regulação de transporte I aceita profissionais com três anos de atividades e graduação em engenharia civil (20), engenharia civil com ênfase em meio ambiente ou engenharia ambiental (1) e tecnologia da informação (6). Inicial de R$ 8.500 e lotação em São Paulo.

Candidatos com cinco anos de experiência, ensino superior em engenharia civil (26) ou direito (4) ou engenharia elétrica (1) e pós-graduação específica estão aptos para especialista em regulação de transporte III, com salário de R$ 10.285 e lotação na capital paulista.

INSCRIÇÕES – Os interessados em uma das vagas do concurso Artesp deve realizar a inscrição a partir das 10h de 10 de janeiro até as 14h de 15 de março no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). As taxas de cadastro custam R$ 75 para agente e R$ 100 para os demais cargos.

A triagem constará de provas objetivas com questões de múltipla escolha para todos os empregos em 30 de abril na cidade de São Paulo, em locais e horários a serem revelados oportunamente. Ainda haverá redação e análise de títulos para algumas carreiras.