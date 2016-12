Justiça suspende aumento salarial de vereadores de SP

A Justiça de São Paulo suspendeu na tarde de domingo, 25, o aumento salarial dos vereadores, aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. Na avaliação do magistrado, o reajuste viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe recurso.

“No meu entendimento, que é um dos argumentos apresentados na petição inicial, é que a resolução da Câmara viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 21 e também no artigo 18, estabelece que não pode haver, isso é bastante claro ali, que não pode haver aumento do subsidio nos 180 dias que antecedem o fim dos mandatos. Isso está escrito lá. Esse é o fundamento da decisão. Eu não entro no mérito se foi excesso o aumento, se é indevido ou não é. Existe uma lei, uma lei federal que veda o aumento”, explicou.

No dia 20 de dezembro, a Câmara aprovou um aumento de 26% no salário dos vereadores. Eles ganhavam em média um salário bruto de R$ 15 mil, e passarão a ganhar R$ 18.991,68. Trinta vereadores votaram a favor do aumento e onze votaram contra.

A assessoria de imprensa do presidente da Câmara de São Paulo, o vereador Antônio Donato (PT), disse que a Câmara irá recorrer da decisão assim que for notificada.

O assessor ainda afirma que a casa está em recesso até o dia 2 de janeiro e que, como o mandato de Donato termina no dia 31 de dezembro, a demanda será resolvida pelo próximo presidente.

Após o período de recesso do Judiciário, que termina no dia 9 de janeiro, o processo irá para a Fazenda Pública e, por sorteio, destinado a um dos 32 juízes, dentre eles, o próprio Munõz.

“Eu sou Juiz da Fazenda Pública, esse processo vai para a Fazenda Pública. Pode ser que venha para mim, pode ser que vá para outro colega. Se vier para mim, vou manter a decisão. Não tenho, em princípio, até agora, motivos para mudá-la”, afirma.

O magistrado evita fazer projeções sobre o encaminhamento da liminar, mas acredita que esteja bem fundamentada. “Não vou antecipar o juízo de nenhum outro colega. (…) O fato é que, pelo menos para mim, me parece, neste momento, convincente. É claro que é preciso ouvir o outro lado. É preciso ouvir o que a Câmara tem a dizer.”

BRAGANÇA- No final de 2015, em Bragança, os vereadores também aumentaram seus salários. Na calada da noite, os edis aumentaram os salários dos vereadores, prefeito, vice e secretários municipais a partir de 2017. A votação foi rápida, sem discussões.

Os salários dos vereadores passarão de R$7.102,22 para R$11.927,00; do prefeito de R$22.693,28 para R$27.010,40 e vice-prefeito e secretários municipais de R$10.927,00 para R$12.012,68.