Última semana: Prefeitura resolve fazer sinalização de solo

Funcionários da Prefeitura pintaram ontem as faixas de pedestres e outras sinalizações de solo na rua São Pedro e travessa Itália, bairro Vila Municipal, que estavam apagadas a muito tempo.

Esta é a última semana de governo do prefeito Fernão Dias (PT), que pouco fez durante seu mandato de quatro anos. Cerca de cinco funcionários estavam no local, onde permaneceram por cerca de duas horas.

Moradores da rua São Pedro, bastante movimentada, pediram diversas vezes a sinalização de solo e também a instalação de redutor de velocidade. Quatro anos se passaram e nada foi feito, até ontem, 26 de dezembro.