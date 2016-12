ABBC ainda deve salários de funcionários

Funcionários da ABBC se reuniram ontem no escritório da entidade, no centro de Bragança, para tratar sobre o atraso no pagamento de salários. Segundo os funcionários, a ABBC pretende pagar o 13º salário em cinco parcelas, a partir de março de 2017. Já a ABBC alega que a Prefeitura deve R$9 milhões à entidade que, por ano, recebe cerca de R$50 milhões do orçamento total da administração municipal.

Na semana passada, funcionários da EL Shadai, empresa quarteirizada pela ABBC, também fizeram um protesto em frente a sede da empresa em Bragança, devido o atraso no pagamento de salários, décimo terceiro e benefícios como vale-transporte e vale-alimentação. Após o protesto os funcionários receberam parte dos salários, mas seguem sem o décimo terceiro. A El Shadai é uma empresa que terceira serviços em diversas áreas.