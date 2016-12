67 mil carnês de IPTU estão sendo distribuídos

A Prefeitura já despachou os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU referente a 2017. São cerca de 67 mil carnês que estão sendo entregues pelos Correios.

Segundo informações da Prefeitura, as pessoas que não receberem os carnês até o dia 20 de janeiro, vencimento da primeira parcela, devem compareceram a Central do Agiliza, antigo salão nobre.

O vencimento a vista, com 5% de desconto, é 20 de fevereiro. Já para pagamentos parcelados em 12 meses, o primeiro vencimento é dia 20 de janeiro.

O IPTU de demais tributos municipais foram reajustados em 7,87%, a partir de 1º de janeiro. Hoje os pagamentos em atraso sofrem acréscimo de 1% de juros mais multa de 0,20% ao dia até o limite de 5%.

Para os devedores, esgotadas as negociações, são acrescidos na Dívida Ativa do Município e posteriormente podem ser cobrados judicialmente.

O IPTU é o imposto brasileiro com previsão na Constituição Federal, de competência municipal, cujos contribuintes são pessoas físicas ou jurídicas que mantêm propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizada em zona ou extensão urbana. É um tributo municipal, regulado por lei ordinária específica de cada município. O IPTU tem importante papel no orçamento municipal, figurando muitas vezes como principal fonte de receita dos municípios, juntamente com o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.