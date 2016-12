Irmãos Camargo irão participar do Shotyugueiko 2017

Na segunda quinzena do mês de janeiro acontecerá o Shotyugueiko, tradicional Treinamento de Verão, que será realizado na cidade de Bastos, no Centro de Excelência de Treinamento de Judô que reúne os melhores atletas da modalidade. Os treinamentos são ministrados pelo renomado Mestre UichiroUmakakeba.

Os atletas Luan Camargo e Maria Eduarda Camargo irão representar o Projeto Judô Criando Campeões de Bragança Paulista, e retornando dos treinos estreiam no Internacional Open de São Paulo de JiuJitsu.