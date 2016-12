Rod. Fernão Dias: Pedágio é reajustado a partir de segunda-feira

A tarifa do pedágio está mais cara a partir desta semana na rodovia Fernão Dias. Na região, a rodovia tem praça de cobrança em Vargem.

A cobrança para veículos de passeio passou de R$ 1,80 para R$ 2, um aumento de 16%. O último aumento foi em m dezembro de 2015, ocasião em que foi elevada a tarifa de R$ 1,60 para R$ 1,80.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que informou que concedeu o aumento para assegurar o equilíbrio financeiro do contrato com a concessionária.