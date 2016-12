Prefeito responde 14 pedidos de informações na última hora

O prefeito Fernão Dias encaminhou na sexta feira, 16, às 17h, último dia de funcionamento da Câmara Municipal neste ano, respostas de 14 Pedidos de Informações formulados por vereadores durante o mês de dezembro.

Os pedidos referem-se a questionamentos sobre organograma da Prefeitura, salários e cargos de comissionados, termos de ajustes de condutas formulados com o Ministério Público, contratos, convênios e ajustes contratuais, eventuais atrasos e pagamentos de fornecedores, as receitas, disponibilidades financeiras em caixa e compromissos com restos a pagar; gastos com pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal; arrecadação, e assuntos diversos sobre administração municipal; duplicação da avenida Atílio Menin e orçamento municipal previsto para 2017 para contrapartida de convênios.

As respostas estão inseridas num calhamaço de mais de 500 páginas que deverão ser analisadas pela Câmara que será empossada em 1º de Janeiro. A GB apurou que cópia de toda essa documentação foi fornecida ao prefeito eleito Jesus Chedid.