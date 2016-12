Frase: “O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso.” (Ariano Suassuna)

Paulo Alberti Filho

TEMOR E ÓDIO

Faltam apenas oito dias para Bragança virar a página mais negra da sua história político-administrativa. Em outros finais de mandato era comum e até um procedimento de respeito, o prefeito que sai ofertar um período de transição para o prefeito que entra. Um ato que permite ao novo mandatário tomar conhecimento da situação da Prefeitura, principalmente do financeiro que é a mola mestra da administração.

Obviamente o clima de terror e ódio estabelecido durante o mandato do governo do PT, entre a facção política do prefeito Fernão Dias e o grupo Chedid, que retorna ao poder municipal depois de 11 anos, com apoio de mais de 70% do eleitorado, seria o obstáculo para permitir que a equipe da próxima administração tome conhecimento da situação da Prefeitura antes da posse de Jesus Chedid e Amauri Sodré. Porém, de última hora, o prefeito resolveu receber o vice-prefeito Amauri Sodré e justificar que as informações solicitadas por Jesus Chedid serão disponibilizadas dia 28 de dezembro.

O discurso do deputado Edmir Chedid, repetido em vários pronunciamentos em palanque durante a campanha e em entrevistas concedidas à imprensa, enfocando uma devassa nas contas municipais, onde inclui-se uma auditoria rígida em processos licitatórios, etc. pode ter causado temor ao corpo administrativo do governo que sai. Pode ser por isso também que o atual prefeito, aparentemente e supostamente dificultaria um processo de transição transparente com a futura equipe que administrará Bragança nos próximos 4 anos.

Episódios ocorridos ao longo do mandato revelaram também situações de ódio que podem inspirar vingança. Discussões em atos públicos, ataques verbais, que geraram até ameaça de morte ao deputado Edmir Chedid, além de agressão física e moral sofrida por este jornalista, revelam a possibilidade de ódio alimentado a cada crítica que adversários políticos do PT e seguimentos da imprensa intensificaram nos últimos três anos por causa da péssima qualidade da prestação de serviços públicos por parte da Prefeitura.

TRANSMISSÃO DE CARGO

No encontro havido na quarta-feira, 21, entre o prefeito Fernão Dias e o vice- prefeito eleito, Amauri Sodré, revelou que o alcaide não participará do ato cívico e ritual de posse do prefeito Jesus, como determina a liturgia da ocasião. Os mais radicais entendem que a negativa do prefeito em não comparecer a cerimônia de transmissão de cargo, soa como que uma saída pela porta dos fundos de um nefasto mandato de quatro anos cumpridos pelo governo do PT.

Se esse comportamento do prefeito Fernão Dias se confirmar, será seu último ato contra nossa cidade, nosso povo e um desrespeito aos valores democráticos que o colocou no cargo em 2012. Um homem público, eleito pelo povo, que durante quatro anos foi pago com nosso dinheiro, não pode se envergonhar diante do fim, se furtar a cumprir sua última obrigação ética.

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA-1

A especulação sobre o futuro presidente da Câmara muda o tom depois da confirmação do TSE sobre a legalidade e legitimidade da eleição de Jesus e Amauri como prefeito e vice, respectivamente. O Grupo Chedid elegeu 13 dos 19 vereadores, porém pelo menos quatros dos seis restantes já tomam água e café na Morada das Pedras, sede do grupo. Restam Marcus Valle, que é conhecido como “ otoportunista e político vaselina”, e Fabiana Alessandri que caminha conforme o sapato aperta.

Nas prováveis reuniões do grupo que devem acontecer até dia 31, o perfil da Mesa da Câmara deverá estar definido. Não há favoritos ao que parece. A presidência poderá ser ofertada a qualquer um dos 19, até mesmo à aliados de última hora.

Não duvido muito que até dia 2 de Janeiro, Jesus já tenha atraído a unanimidade da Câmara para seu projeto de recuperação da cidade.

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA -2

Como previ há duas semanas, resolvido a questão do Jesus pelo TSE,o assunto agora é quem será o presidente da Câmara para o biênio 2017/2018.O medico Antonio Ricardo,testa sua habilidade de articulador gastando fosfato para convencer lideranças e vereadores a aceitar o nome de Beth Chedid. Por outro lado há uma corrente que continua apostando na continuidade do vereador Tião do Forum que já provou sua fidelidade canina ao grupo Chedid. Por fora, ainda tem a possibilidade de Paulo Mario que já tentou na ultima vez e não obteve a maioria.

Tião do Forum, além de sua fidelidade ao grupo Chedid, acumula experiência que nenhum deles tem,exceto João Carlos Carvalho que presidiu a Câmara por dois mandatos,mas não goza da mesma confiança que Tião.Porem todo cuidado é pouco,por causa das vaidades,e o risco de dissidência de um ou outro é grande.Enfim,são meras especulações.

RÉVEILLON

Réveillon no Lago passará em branco neste ano. Também a atual administração não tem nada para comemorar. O povo mais uma vez, que tem muito a comemorar pelo final deste governo municipal, ficará no prejuízo emocional. O jeito é comemorar com cada um comprando seu rojãozinho e, a meia noite do dia 31, celebrar a chegada de 2017 e o final de 2016 que levará consigo as máculas de um período negro da história de nossa cidade.

MALDADE

Correm boatos que um grupo de pessoas estaria elaborando um abaixo-assinado para ser entregue ao deputado estadual Edmir Chedid e ao deputado federal Herculano Passos, solicitando providências nos sentidos de mudar a nomenclatura da Rodovia Fernão Dias, para que o nome do prefeito não seja mais lembrado no dia-dia de todos porque que soa como castigo. Pura maldade.

OMISSÃO

Comércio e indústrias de Bragança Paulista, salvo meia dúzia deles, sempre foram omissos ao esporte e cultura. Atletas e equipes competentes com potencial de disputar qualquer nível de competição no planeta, não conseguem apoio nem mesmo da Prefeitura. Muito triste constatar que atletas com alto potencial precisam virar camelôs ou pedir de chapéu na mão aos generosos, migalhas para poder custear uma simples passagem de ônibus para poderem participar de uma competição. A GB e a GBNORTE mesmo com a crise que afeta a todos e principalmente o setor gráfico, fazem sua ação social, auxiliando no patrocínio de atletas e a formação de músicos por meio do projeto GB Musical coordenado pelo prof. Roberto Marin e apoio do presidente do Sindicato da Construção Civil Ramalho da Construção.

Comércio e indústrias instaladas em Bragança deveriam ser mais solidários com o social, principalmente com atletas e projetos que ajudam o desenvolvimento esportivo e cultural de nossa cidade.

ESPERANÇA

A situação precária da Prefeitura, mesmo com a competência, vigor, vontade de fazer e reconstruir a cidade do prefeito eleito Jesus Chedid e sua equipe, não nos permite um otimismo absoluto. Por isso, como nos ensina o escritor Ariano Suassuna, somos todos realistas esperançosos. É essa esperança que nos move a torcer muito para que Jesus e Amauri tire a cidade da lama a que foi atirada pelo nefasto governo petista.

REFLEXÃO: Salmo 144: 1-15

1 Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra;

2 Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo.

3 Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes?

4 O homem é semelhante à vaidade; os seus dias são como a sombra que passa.

5 Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão.

6 Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os.

7 Estende as tuas mãos desde o alto; livra-me, e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos,

8 Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade.

9 A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores;

10 A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna.

11 Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniqüidade,

12 Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio;

13 Para que as nossas despensas se encham de todo provimento; para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas.

14 Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas.

15 Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor