“Tamo na roça!”- 303

As ruas do centro da cidade estão tomadas pelo lixo, principalmente nesta época do ano, com maior movimento no comércio.

Há papéis, caixas de papelão, latas, garrafas pet, restos de lanches, milhares de bitucas de cigarro, entre outros lixos que deixam as guias e calçadas horríveis.

As poucas margaridas que restaram na cidade estão sobrecarregadas e não merecem isso, né? A Prefeitura deveria colocar mais lixeiras pelas ruas do centro e o povo ter mais educação!