Comércio funciona hoje até as 18h

O movimento ontem no centro da cidade foi intenso. As vendas melhoraram nesta última semana, mas ainda são menores do que de anos anteriores, segundo declarações de comerciantes do centro da cidade. Hoje, véspera de feriado, as lojas funcionam até às 18h, mas dependendo do movimento podem fechar antes.

Neste ano os comerciantes se uniram e arrecadaram verba para decorar as ruas centrais e a praça central, para atrair a população.

Com base no desempenho do varejo no decorrer do ano, a expectativa da Associação Comercial do Estado de São Paulo (ACSP) em relação às vendas do Natal 2016 no Brasil é de queda entre 4% e 5% em comparação com 2015, menos intensa do que a verificada no ano passado (-7,2%).