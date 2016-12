Diplomação: Jesus diz estar preparado para reerguer Bragança

Na manhã de ontem Jesus Chedid e Amauri Sodré, do DEM, foram diplomados pelo juiz eleitoral Rodrigo Sette Carvalho, como prefeito e vice de Bragança.

Eles foram ovacionados pela plateia que acompanhou a solenidade, realizada no salão do júri do Fórum.

A diplomação durou cerca de três minutos. Depois o evento ficou por conta dos abraços de familiares e amigos de Jesus e Amauri, vereadores e demais políticos da região, entre eles, o deputado federal Herculano Passos (PSD).

Jesus disse da alegria e satisfação em ser diplomado e disse que está preparado para fazer uma bela administração e reerguer Bragança.

“É uma alegria muito grande. Agora, é mãos à obra. A missão é desafiadora e nós estamos firmes e determinados a realizar, com muito amor e dentro das metas do Plano de Governo, uma grande administração, ao lado do Prof. Amauri Sodré, do funcionalismo público e da população de Bragança”, destacou Jesus.

“Quero reforçar para toda população bragantina o compromisso assumido ao lado do prefeito Jesus Chedid, e com o apoio do deputado Edmir Chedid, em promover as mudanças que Bragança precisa”, disse Amauri Sodré.

Desde a eleição ele aguardava decisão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre seu registro de candidatura. A decisão aconteceu na segunda-feira, 19, e foi unânime a favor de Jesus.

Os ministros afastaram a inelegibilidade de Jesus por suposto ato doloso de improbidade administrativa pelo não empenho integral dos precatórios da Prefeitura em 2005. Jesus Chedid disputou a eleição de 2016 com o registro negado, à espera de julgamento definitivo pelo TSE. Ele e o vice Amauri Sodré obtiveram 60.822 votos, 71% dos votos válidos.