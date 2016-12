Braga pode lucrar R$600 mil com venda de Alemão

O presidente do Bragantino, Marco Chedid, vai deixar a situação do lateral Alemão nas mãos do Botafogo. Ele disse ao site GloboEsporte.com, que o Botafogo tem a prioridade de compra do jogador, que também é sondado pelo Fluminense. “Não tem nada definido ainda. Eles (Botafogo) têm a opção de compra. O Fluminense tem interesse, mas o Bragantino não vai se manifestar sobre isso. A bola está com o Botafogo. Vamos ver” disse Chedid, por telefone.

O Alvinegro tem a prioridade e negocia há algum tempo a compra do jogador, emprestado até o fim do ano pelo Bragantino. O Bota tem até o dia 31 deste mês para exercer a opção de compra fixada no empréstimo, que gira em torno de R$ 600 mil reais.

Após o novo presidente do Fluminense, Pedro Abad, declarar que o clube deve contratar de três a quatro reforços para o time que será comandado por Abel Braga, o Tricolor definiu um de seus alvos. Com carências nas laterais, um dos nomes é Alemão, que se destacou na temporada pelo rival Botafogo.

Alemão chamou a atenção do Botafogo no mata-mata pela Copa do Brasil, quando jogava com a camisa 2 do Braga. O goleiro Sidão, que conhecia o jogador, participou da negociação em conversa com Antônio Lopes, gerente de futebol do clube.