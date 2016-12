Lusa apresenta Leão como consultor e Tuca Guimarães como técnico

Emerson Leão e Tuca Guimarães foram apresentados pela Portuguesa para começar a trilhar o longo caminho de volta à elite do futebol brasileiro. Leão será consultor de futebol do clube, cargo não remunerado e Guimarães, o treinador do time que disputará a Série A2 do Paulista e a Série D do Brasileiro em 2017.

Treinador da Portuguesa de 90 a 92, Emerson Leão receberá carta branca da diretoria para comandar o departamento de futebol da equipe. No seu mais tradicional estilo sem papas na língua, Leão disse que a Lusa aceitará qualquer ajuda para conseguir se reerguer. “Não tem porta fechada (na Portuguesa). Não podemos negar nenhuma ajuda. Não podemos ter vaidade quanto a isso. Não temos essas estrelas aqui, em curto prazo não teremos, mas voltaremos a ter aos poucos”, disse Leão.

O novo consultor não participou da escolha de Tuca Guimarães para o comando do time em 2017. O técnico, que treinou o Figueirense neste ano após a saída de Argel Fucks, tinha um acordo para assumir o Boa Esporte no próximo ano, mas optou pelo acordo com a Lusa. “Eu tinha acertado a ida para o Boa, mas desisti para atender ao chamado (da Portuguesa). Para mim é uma honra ter a oportunidade de escrever uma página da reconstrução deste time gigante, não pensei duas vezes. E ter a chance de trabalhar com outro gigante, o Leão. Com certeza vai agregar muito de todas as formas”, disse Tuca.

Emerson Leão diz que vai procurar ajudar Tuca no comando do time, mas não ficará à beira do campo nos jogos. “Se ele (Tuca) achar que eu tenho conhecimento para auxiliar, eu vou. Se ele cometer erro, no meu entendimento, vou falar. Vamos conversar sempre. Ele está cansado de saber que não quero o lugar. Vou estar ao lado dele. Eu acho que ele vai se dar muito bem aqui e comigo. Não tem ciúme aqui não”, afirmou.