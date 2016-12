Verão 2017 terá temperaturas amenas e temporais

O verão começou ontem e vai até o dia 20 de março. O meteorologista Alexandre Nascimento, do Climatempo, diz que o verão de 2017 terá predomínio de temporais e temperaturas mais amenas em relação aos anos anteriores.

“A situação será muito diferente dos últimos anos, quando o Brasil teve graves problemas por causa da falta de chuva no verão. Já está chovendo e está bem menos quente do que em 2015 e 2014”, informa o Climatempo.

De acordo com Nascimento, o verão traz o máximo de radiação solar chegando ao Hemisfério Sul. É durante o verão que cai a maior parte da chuva na maior parte do Brasil, quando se forma o corredor de umidade da Amazônia carregado de calor e muita umidade, provocando chuvas principalmente no Centro-Oeste e Sudeste. Aumenta a chuva ainda no Nordeste, principalmente no extremo norte da região.

A maior parte das chuvas se concentrará em janeiro e fevereiro. O verão terá o predomínio do fenômeno La Niña, que começou no final de novembro e vai enfraquecer até o final do verão. Esse fenômeno mudará o cenário em comparação com o verão anterior, quando choveu mais no Sul e fez muito calor em todo o Brasil.

“No ano passado havia um forte El Niño, o mais forte do século e o segundo mais forte da história. Neste ano há uma La Niña fraca formada que ao longo do verão 2017 deve se desfazer. Além disso, a temperatura do Oceano Atlântico não está atrapalhando o deslocamento das frentes frias. E a circulação dos ventos na alta atmosfera já está favorecendo a distribuição do ar úmido sobre o país, permitindo a formação das grandes áreas de chuva sobre o Centro-Oeste e sobre o Sudeste”, informou o Climatempo. “As temperaturas podem ficar até abaixo do normal no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste porque com o La Ninã há maior incidência de frentes frias”, explica Nascimento.