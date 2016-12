Atividades encerram amanhã no Jd. Público

A programação de fim de ano no Jardim Público termina amanhã. O local conta com a presença do Papai Noel, árvores de Natal e presépio. Durante o dia, diversas atrações e atividades são oferecidas, como contação de histórias, aulas de dança, capoeira, jiu jitsu, apresentações teatrais, de corais, oficinas de bambolê, entre outras.

Também há um bazar onde são vendidos artesanatos, bijuterias, pijamas, camisolas, bolsas, bonecas de pano, chocolates artesanais, pão de mel, mimos de feltro, entre outras coisas. 10% da venda dos produtos do bazar será revertida para uma associação beneficente.

Os horários das atividades podem ser conferidos no site da Prefeitura [www.braganca. sp.gov.br]. A entrada é gratuita.