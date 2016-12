Cruz Vermelha realiza evento para 418 pessoas

Nos dias 15, 17 e 18 de dezembro a Cruz Vermelha Brasileira de Bragança levou o ‘Natal Mágico’ para 418 pessoas entre crianças e idosos do município. Pelo segundo ano consecutivo a Cruz Vermelha realizou sua campanha de natal na cidade, agora incluindo o público da melhor idade.As atividades começaram no dia 15 com um evento realizado no Espaço de Convivência e Aprendizado- ECOA, em parceria com a Escola Nova Biotec.

Foram atendidas 98 crianças que se divertiram com brincadeiras, mágico e um almoço preparado pelos voluntários a partir de doações.

No dia 17 foi a vez da Escola de Samba Sociedade Cultural Fraternidade receber os voluntários de diversas entidades em seu evento de natal. 240 crianças compareceram na sede da escola para receber presentes, brincadeiras e também o Papai Noel. Para realizar este evento uniram forças a própria Escola de Samba, a Polícia Militar, o Projeto Papo Sério de Jovens, os escoteiros do Gebrapa e nós da Cruz Vermelha.

Para encerrar, os idosos do Asilo Vila São Vicente de Paulo recebeu nossos voluntaries acompanhados pelo Papai Noel no domingo, dia 18. Foram entregues presentes de acordo com o pedido de cada um. Antes da entrega, os voluntários proporcionaram, com a ajuda de diversos doadores, um café e um momento de conversas. Para essa ação, funcionários do asilo e voluntários conversaram com cada idoso antecipadamente para colher seus desejos de natal. Em uma campanha de apadrinhamento lançada nas redes sociais, os 80 idosos tiveram seus pedidos atendidos em poucas horas.

Ao todo, 37 voluntários e mais de 200 horas de trabalho voluntário foram empenhados nas três atividades, que contou com contribuição de empresas, instituições e a comunidade para levar um Natal Mágico para crianças e idosos do município.

Presente em Bragança desde 2015, a Cruz Vermelha Brasileira conta com mais de 40 voluntários ativos e em 2016 já beneficiou mais de 8 mil pessoas em Bragança e região, através de capacitações de primeiros socorros, recreação com instituições, orientações e mutirões de saúde, doações e palestras.