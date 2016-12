Poupatempo não funciona amanhã e sábado

O Poupatempo não irá funcionar amanhã e sábado, 24. Também estará fechado nos dias

30 e 31. Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, após os feriados, a unidade vai abrir às 12h. O horário normal de funcionamento será retomado na terça-feira.

O Disque Poupatempo segue o mesmo esquema de atendimento. Quem precisar agendar serviços durante esse período pode marcar data e horário pelo site www.poupatempo.sp.gov.br, ou pelo aplicativo SP Serviços (para smartphones e tablets).

PROGRAMA POUPATEMPO- O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 520 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 72 unidades, instaladas em todas as regiões administrativas do Estado, que atendem mais de 175 mil cidadãos por dia. Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, o Poupatempo obteve 97% de aprovação dos usuários. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a sua criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame.