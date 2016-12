Começa a Operação Verão na região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios do Circuito das Águas e Região Bragantina, deu início a Operação Verão. As atividades seguem até o dia 31 de março.

A finalidade é preservar vidas e também reduzir danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período de chuvas que se intensifica a partir do próximo mês.

No total, serão operacionalizados oito planos preventivos aos 175 municípios mais vulneráveis, sendo um específico para inundações e sete para escorregamentos.

A Defesa Civil está à disposição 24 horas por dia pelo telefone 11.2193 8888 ou pelo site www.defesacivil.sp.gov.br.